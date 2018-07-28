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28 Temmuz 2018 10:36

Diyarbakır sokakları film setine döndü

Diyarbakır sokaklarında film ve dizi çekimine başlandı.

Diyarbakır sokakları film setine döndü

28 Temmuz 2018 10:36


Terörün harap ettiği Diyarbakır sokakları, çatışmaların sona ermesinin ardından film ve internet dizilerinin gözdesi oldu. Ahmet Arif anısına Diyarbakır sokaklarında çekilen ‘Rıfat Bey’ adlı kısa film, gösterim için gün sayıyor. Çekilen kısa film, yarışma ve film festivalleri için hazırlıklarına devam ediyor.


Bir diğer set ise bir grup genç tarafından, Diyarbakır’ın her sokağında başlatılan uyuşturucuya karşı mücadele konulu internet dizisi çekimi. Vatandaşlar internet dizi çekimine yoğun destek veriyor. Grup olarak diziye başlayan Diyarbakırlı gençler kendi imkanları ile bunu yaptıklarını söyledi. ‘Biz Buralardayığ’ adlı internet dizisinin yakında internet sitelerinde gösterime başlayacağı belirtildi.




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