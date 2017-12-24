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24 Aralık 2017 14:13

Diyarbakır takımları top başı yapıyor

TFF 2.

Diyarbakır takımları top başı yapıyor

24 Aralık 2017 14:13

ve 3. Lig’de yer alan Diyarbakır takımlarının devre arası hazırlıkları başlıyor.


Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden ve ligin ilk yarısını orta sıralarda tamamlayan Amed Sportif Faaliyetler’de devre arası hazırlıkları bugün başladı. TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden ve ligin ilk yarısını ikinci sırada tamamlayan Diyarbekirspor’da ise çalışmalar yarın start alacak. Ligin ilk yarısının ardında futbolculara verilen bir haftalık izinden sonra kentte çalışmalara başlayacak olan takımlar, yılbaşından sonra Antalya’ya giderek iki haftalık kamp çalışması gerçekleştirecek. 2.Lig ve 3.Lig’de sezonun ikinci yarısı 20-21 Ocak’ta başlayacak. Hafta sonuna kadar Diyarbakır’da çalışacak olan takımlara daha sonra yılbaşı nedeniyle izin verilecek ve takımlar daha sonra Antalya’nın yolunu tutacak.




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