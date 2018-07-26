Diyarbakır, tanıtım günlerine hazırlanıyor

Diyarbakır Valiliği öncülüğünde, kentteki tüm kamu kurumu, otel ve esnafın katılımıyla gerçekleştirilecek olan Diyarbakır tanıtım Günleri 6-9 Eylül 2018 tarihleri arasında Ankara Atatürk Kültür Merkez’inde gerçekleştirilecek. Program öncesi DİTAV Yönetim Kurulu üyesi Yelda Yakut, Kayapinar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral ve Diyarbakır Ticaret Borsası Başkan’ı Engin Yeşil’i makamlarında ziyaret etti. Yakut Ayrıca, Diyarbakır Fotoğraf Derneği, Diyarbakır Yazarlar Derneği ve Diyarbakır Şairler Derneği yöneticileriyle de görüşüp, program hakkında bilgi verdi. Yelda Yakut, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile STK temsilcilerini ziyaret edeceklerini, kentin ilgisinden oldukça memnun olduklarını söyledi.