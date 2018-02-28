Diyarbakır TED Koleji’nden çifte şampiyonluk

Diyarbakır TED Koleji hem kızlarda hem de erkekler de şampiyonluk ipini göğüsleyen takım oldu. Diyarbakır TED Koleji Antrenörü Murat Alcan, iki ekip olarak yer aldıkları bölge müsabakalarında çok önemli bir başarıya imza atarak, iki birincilik elde ettiklerini söyledi. Alcan, 22-26 Şubat tarihleri arasında Bitlis’te gerçekleşen müsabakalarda her iki kategoride çok iyi mücadele ettiklerini belirtti. Alcan, bileklerinin hakkıyla Bitlis’te çifte birincilik elde ettiklerini kaydetti. Alcan, “Ekip olarak Bitlis’te yapılan müsabakaları çok önemsedik ve hazırlıklarımızı çok sıkı bir şekilde sürdürdük. Müsabakalara da büyük bir ciddiyetle çıktık. Tüm rakiplerimizi ezici bir üstünlükle yendik. Önümüze çıkan rakiplerimize fark atarak, galibiyetler elde ettik ve bölge birincisi olduk. Hedefimiz artık Türkiye yarı finallerinde dereceye girmektir" dedi.

Türkiye finallerine katılmak istediklerini ifade eden Alcan, “Geçen yıl kız takımımız Türkiye’nin en iyi dört takımı arasına girdi. Yani ilk üçe girmeyi kıl payı kaçırdı. Ama bu sezon ki hedefimiz daha büyük olacak. Türkiye’nin en iyi takımları arasındaki yerimizi almamız, bizim öncelikli hedefimizdir” diye konuştu.