Diyarbakır uluslararası sempozyuma ev sahipliği yapıyor

Diyarbakır'da Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği (TPİD) ve Dicle Üniversitesi (DÜ) Diş Hekimliği Fakültesi tarafından organize edilen ve 3 gün sürecek 6. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Dicle Sempozyumu başladı.

Dicle Üniversitesi Kongre Merkezinde TPİD ve DÜ Diş Hekimliği Fakültesi tarafından organize edilen 6. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Dicle Sempozyumunun açılış töreni gerçekleştirildi. 2-4 kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek sempozyumın açılış törenine DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, DÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İzzet Yavuz, TPİD Başkanı ve Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Özkan, yerli ve yabancı uzmanlar ile öğrenciler katıldı. Açılış konuşmasını yapan Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Emrah Ayna, sempozyumda duayen hocalar ile genç meslektaşları bir araya getirerek yeni nesillere farkındalık aşılamayı amaçladıklarını belirterek, “Bizleri kırmayıp teşrif eden ve Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin kuruluşunda büyük emekleri olan hocalarımıza teşekkür ediyorum. Sempozyum süresince konferans, workshop, sözlü poster bildirileri, sunumlar ile prostodonti ve implantoloji alanındaki teknolojik gelişmeleri takip edebileceksiniz. Bu toplantıda sunumu yapılacak ürünlerin büyük çoğunluğunu ithal ürünler oluşturmaktadır. Maalesef diş hekimliği alanında kullanılan ürünlerin içerisinde yerli firma üreticileri bir elin parmakları kadar azdır. Bundan sonraki hedefimiz AR-GE çalışmaları ile üretime katkıda bulunmak olmalı. Sadece klinik tedavi yöntemi ile bilimsel ilerleme sağlamamız mümkün değil. Maalesef üniversite ve sanayi işbirliğini en az kullanan akademisyenleriz. Sadece tüketen değil üreten bir toplum oluşturmak için akademisyenlere büyük görevler düşmektedir” dedi.

“DÜ doluluk oranı ile en fazla tercih edilen üniversitelerden”

Üniversitenin iki yıl önce büyük bir travma geçirdiğini ama buna rağmen 2 yılda çok iyi bir düzeye geldiğini vurgulayan DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, “Her sene Türkiye'nin en iyi üniversiteleri belirlenir. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında da Türkiye'nin en iyi 50 üniversitesi arasına girmeyi başardık ve 31'nci sırada yer aldık. Bu büyük travmaya rağmen oldukça büyük bir başarıdır. Bunun yanında üniversitemiz yüzde 97,13 doluluk oranıyla Türkiye'nin en fazla tercih edilen üniversiteleri arasına girmeyi başarmıştır. Bu tür toplantılar çok önemlidir. Dicle Üniversitesi de bunlara çok önem veriyor. Sempozyumda emeği geçen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum” diye konuştu.