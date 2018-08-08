Vali Güzeloğlu’nun Lice gezisinde, yapılan yatırımları yerinde incelemek ve askere moral vermek amacıyla, Vali Aydın Aslan, Ufacık, Çelik ve Yavuz üs bölgelerine ziyaretler gerçekleştirildi. Ardından Abalı Jandarma Karakolu inşaatında incelemelerde bulunan Vali Güzeloğlu ve beraberindeki heyet terörle mücadele eden kahraman askerlerle bir süre sohbet etti. Son olarak Lice kaymakamlığını ziyaret eden Vali Güzeloğlu, Kaymakam ve Belediye Başkanı Abdulkadir Çelik’ten ilçe hakkında brifing aldı.

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’na ziyaretinde Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç da eşlik etti.