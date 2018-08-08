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08 Ağustos 2018 14:55

Diyarbakır Valisi Güzeloğlu, Lice’de karakol ve üs bölgelerini inceledi

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, beraberindeki heyet ile birlikte Lice’de askeri üs bölgelerini ziyaret ederek, terörle mücadelede etkin rol oynayan kahraman Mehmetçiği tebrik etti.

Diyarbakır Valisi Güzeloğlu, Lice’de karakol ve üs bölgelerini inceledi

08 Ağustos 2018 14:55


Vali Güzeloğlu’nun Lice gezisinde, yapılan yatırımları yerinde incelemek ve askere moral vermek amacıyla, Vali Aydın Aslan, Ufacık, Çelik ve Yavuz üs bölgelerine ziyaretler gerçekleştirildi. Ardından Abalı Jandarma Karakolu inşaatında incelemelerde bulunan Vali Güzeloğlu ve beraberindeki heyet terörle mücadele eden kahraman askerlerle bir süre sohbet etti. Son olarak Lice kaymakamlığını ziyaret eden Vali Güzeloğlu, Kaymakam ve Belediye Başkanı Abdulkadir Çelik’ten ilçe hakkında brifing aldı.


Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’na ziyaretinde Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç da eşlik etti.




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