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01 Temmuz 2017 13:05

Diyarbakır Valisi Güzeloğlu’ndan saldırı açıklaması

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan saldırısının ilk belirlemelere göre terör saldırısı olduğunu ve bölgede geniş kapsamlı operasyonların başlatıldığını söyledi.

Diyarbakır Valisi Güzeloğlu’ndan saldırı açıklaması

01 Temmuz 2017 13:05


AK Parti Diyarbakır Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan’ın dün gece evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından sabah saatlerde Lice ilçesine giden Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ve beraberindeki heyet taziye ziyaretinde bulundu. Dün Diyarbakır Valiliği görevine başlayan Hasan Basri Güzeloğlu, Lice ilçesinde olayla ilgili bilgi aldı. Vali Güzeloğlu, yaptığı açıklamada ilk belirlemelere göre olayın terör saldırısı olduğunu söyledi. Güzeloğlu, bölgede operasyonların devam ettiği ve olay ile bağlantısı olduğu değerlendirilen bazı kişilerin ise gözaltına alındığını dile getirdi.



7 kişi gözaltına alındı


Öte yandan, saldırı sonrasında ilçede yapılan operasyonlarda tespit edilen evlere baskın düzenlendi. Terörle Mücadele ve Özel Harekat ekiplerinin katıldığı baskınlarda toplam 7 kişi gözaltına alındı. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.




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