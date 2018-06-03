Diyarbakır ve Batman’da trafik kazaları MOBESE’ye yansıdı

Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ilde MOBESE’lerin kaydettiği trafik kazalarının görüntülerini paylaşmaya devam ediyor. Diyarbakır ve Batman meydana gelen trafik kazaları MOBESE’lere yansıdı. Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı civarında ara yoldan çıkan otomobil dikkatsiz bir şekilde ana yola girince sağ tarafından gelen siyah otomobili fark etmedi çarpıştı. Bir diğer kaza ise Diclekent Bulvarı’nda dikkatsiz bir şekilde yol giren otomobil karşı taraftan gelen minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Dicle Üniversitesi (DÜ) kavşağına da süratli giren otomobil kaldırıma çarparak takla attı.

Batman’da ise bir kavşakta karşıdan karşıya geçen 5 yayayı fark etmeyen otomobil yayalara çarptı.