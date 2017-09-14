Diğer
Kategoriler
14 Eylül 2017 14:17

Diyarbakır yöresel ürünleri Antalya’da sergileniyor

Diyarbakır’ın yöresel ürünleri, Antalya’da 8’incisi düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı’nda sergileniyor.

Diyarbakır yöresel ürünleri Antalya’da sergileniyor

14 Eylül 2017 14:17


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteğiyle gelenekselleşen ve her yıl Antalya Anfaş Fuar Merkezi’nde düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı görkemli bir açılışla ziyaretçilerine kapılarını açtı. Bu yıl 8’incisi düzenlenen fuarda Diyarbakır standını ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan’a Diyarbakır kadayıfı ikram edildi. Stantta sergilenen karpuzların büyüklüğü karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen Çavuşoğlu ve Elvan, birer hatıra fotoğrafı çektirerek, katılım sağlayan kurum ve firmalarla kısa görüşmeler yaptı.


Bakanların yanı sıra, Eski Bakan Yardımcılarından Kutbettin Arzu, Antalya Milletvekili Atay Uslu, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, İstanbul Ticaret Borsası Başkanı İlhan Konuksever, Antalya Sivil Düşünce Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hidayet Gültekin ve beraberindeki heyet Diyarbakır standını ziyaret ederek yöresel ürünlerle ilgili bilgiler aldı. Diyarbakır TSO Meclis Üyesi ve Turizm Komisyonu Başkanı Alaaddin Tan, yöresel ürünlerin iç ve dış pazarlarda tanıtılmasına ve farkındalık oluşturulmasına katkı sunan bu ve benzeri organizasyonların firmalar için çok önemli olduğunu belirtti. Tan, “Bu anlamda işletmelerimizin ekonomik kapasitelerini geliştirmeye yönelik her türlü girişimi önemsiyor ve destekliyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç