Diyarbakır yöresel ürünleri Antalya’da sergileniyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteğiyle gelenekselleşen ve her yıl Antalya Anfaş Fuar Merkezi’nde düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı görkemli bir açılışla ziyaretçilerine kapılarını açtı. Bu yıl 8’incisi düzenlenen fuarda Diyarbakır standını ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan’a Diyarbakır kadayıfı ikram edildi. Stantta sergilenen karpuzların büyüklüğü karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen Çavuşoğlu ve Elvan, birer hatıra fotoğrafı çektirerek, katılım sağlayan kurum ve firmalarla kısa görüşmeler yaptı.

Bakanların yanı sıra, Eski Bakan Yardımcılarından Kutbettin Arzu, Antalya Milletvekili Atay Uslu, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, İstanbul Ticaret Borsası Başkanı İlhan Konuksever, Antalya Sivil Düşünce Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hidayet Gültekin ve beraberindeki heyet Diyarbakır standını ziyaret ederek yöresel ürünlerle ilgili bilgiler aldı. Diyarbakır TSO Meclis Üyesi ve Turizm Komisyonu Başkanı Alaaddin Tan, yöresel ürünlerin iç ve dış pazarlarda tanıtılmasına ve farkındalık oluşturulmasına katkı sunan bu ve benzeri organizasyonların firmalar için çok önemli olduğunu belirtti. Tan, “Bu anlamda işletmelerimizin ekonomik kapasitelerini geliştirmeye yönelik her türlü girişimi önemsiyor ve destekliyorum” dedi.