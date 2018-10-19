Diyarbakır'a 2 yeni nesil arama kurtarma aracı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Diyarbakır İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün afet ve afet sonrası olumsuzluklara müdahale kapasitesinin arttırılması, illerde yürütülen arama kurtarma hizmet kalitesinin yükseltilmesi amacıyla 2 adet ağır tonajlı arama ve kurtarma aracı gönderildi. Konu ile ilgili açıklama yapan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, “28 ton taşıma ve 8,5 ton çekme kapasitesi olan, 80 bin Lümen ve 360 derece dönebilen ışık kulesiyle çalışma alanını aydınlatan, 13,6 KW jeneratör sistemi ile elektrik üreten, 2,6 ton kaldırma kapasitesine sahip vinç sistemi olan, 6x6 çeker arazi koşullarına uygun ve en az 2 ekibin aynı anda çalışabileceği 22 kalem malzeme, teçhizat ve donanıma sahip ağır tonajlı arama ve kurtarma müdahale araçları sayesinde, Diyarbakır ilimiz ve bölge illerinde meydana gelebilecek afet ve acil durumlara müdahale kapasitesi ve kalitesi artmış, aynı anda farklı bölge ve alanlarda yapılacak çalışmalar için ekipman ihtiyacı yüksek oranda giderilmiştir” dedi.