Diyarbakır’a 30 firmadan 390 milyon TL’lik yatırım

Huzur ve güven ortamının yeniden tesis edildiği Diyarbakır’da yatırımcılar sıraya girdi. Altyapı çalışmalarının tamamlandığı kent OSB’sine 30 firmanın yatırım yapmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. OSB Başkan Vekili Abdulkadir Karavil, göreve gelir gelmez öncelikle OSB’nin altyapısını ele aldıklarını belirterek, “Yollarımız yoktu, giriş çıkışlarımız verimli değildi. Öncelikle altyapımızı bitirdik. Sanayicimize, Organize Sanayi’yi verimli bir hale getirdik. Hem birinci hem de ikinci etapta şuanda istihdam sayımız 6 binin üzerinde. Bu arada biz üçüncü etap çalışmalarını da yapıyoruz. Oranın da altyapı çalışmaları sürüyor. 2017 yılının onuncu ayında altyapı çalışmalarının biteceğini tahmin ediyoruz. Buraya gelecek olan yatırımcı rahatlıkla yatırımını yapabilsin, müşterisini, bayisini getirebilsin diye çalışmalar yürütüyoruz. Bir tarafta fabrikan, çalışanın var ama gelen müşteri, yatırımcı yerine rahat ulaşamıyor. Biz öncelikle yol sorununu çözerek bunu ortadan kaldırdık. Cazip hale getirip, ulaşımı kolaylaştırdık. Bir taraftan da doğalgazımız yoktu o sorunu ortadan kaldırdık. Tren hattımız yoktu onu da çektik. Ufak tefek bağlantı yolları kaldı onlar da kısa süre içerisinde bitecek diye tahmin ediyorum. Bizim OSB’mizi Türkiye şartlarındaki OSB’ler ile eşit hale getirdik. Bir Antep, bir Bursa veya bir Kayseri OSB’si veya bir Maraş OSB’si neyse biz burayı da o hale getirdik. Hem yönetimdeki arkadaşlar hem de çalışan arkadaşlarımız gayret gösterdiler ve kısa süre içerisinde altyapımızı bitirdik. Her konuda OSB hazır durumda” dedi.

“100 MWh’lık trafo kuruyoruz”

Sanayicinin rahat etmesi için her şeyi düşündüklerini anlatan Karavil, “Sanayicimiz nasıl rahat yaşayabilir diyerek su sorununu gidermeye çalıştık. Bütün sondajlarımızı yaptık. 6 sondajımızı yaptık onları bitirdik. Her bir sondajımızda ortalama 24 litre suyu verebiliyoruz her kuyuda. Su daha rahat ulaşabilsin ve elektrik giderlerimiz azalsın diye ayaklı depolar yaptık. Elektrikte küp binaların hepsini değiştirdik. Yeni hatlarımızı çektik. Üçüncü Sanayi Bölgesi’ne 100 MWh’lık bir trafo kuruyoruz, onun ihalesi yapıldı. 5-6 aya kadar tamamıyla devreye girecektir. Bizim elektrik sorunumuz da tamamıyla bitecek” diye konuştu.

“390 milyon TL yatırım”

OSB’de yapılacak olan yatırımlara ilişkin bilgiler aktaran Karavil, 30 firmanın 390 milyon TL’lik yatırımın proje aşamasında olduğunu vurguladı. Karavil, bunlar arasında gıda, mobilya, metal ve plastik firmalarının yatırımlarının olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

“Toplam bu 30 firmanın yatırım tutarı 390 milyon liradır. İstihdam sayısı 3 bin 100 kişidir. İnşaat aşamasında olan firmalarımızın yatırım tutarı 127 milyon liradır. İstihdam sayısı 700 kişidir. OSB’de toplam istihdam sayımız bunların da devreye girmesiyle tahmin ediyorum ki 10 bine yaklaşacaktır. Üçüncü OSB bölgesinde 127 firma yer talebinde bulunmuştur. Biz bunlara şuanda hazırlık yapmaktayız. Buna bağlı olarak üçüncü bölgenin yanında 2 bin dönümlük bir arazinin imar çalışmalarını yapıyoruz.”