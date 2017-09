Diyarbakır’a 55 milyonluk eğitim yatırımı

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel, “Türkiye’deki Bahçeşehir Kolejlerinin, Uğur Okullarının toplamı 200’ü geçti. Bunların en büyüğü, en muhteşemi olan kampüsün Diyarbakır’da olması beni çok gururlandırdı. Bu kampüs 55 milyona mal olmuş bir kampüs” dedi.

Diyarbakır’da Bahçeşehir Koleji Hevsel Kampüsü törenle açıldı. Kampüs bahçesinde yapılan açılış törenine, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkanı Bilal Özkan, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

“Eğitimde fırsat eşitliği yoksa demokrasi de sağlam olmaz”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel, ülkelerin kalkınmasında eğitimin rolüne vurgu yaptı. Bugün çok mutlu olduğunu kaydeden Yücel, “Bugün çok mutluyum. Belki bugüne kadar 300’e yakın eğitim kampüsü açtım, okul açtım. Dünyanın çeşitli yerlerinde de açtım ama bugün Diyarbakır’da 4’üncü kampüsümüzü açıyoruz. Türkiye’deki Bahçeşehir Kolejlerinin, Uğur Okullarının toplamı 200’ü geçti. Bunların en büyüğü, en muhteşemi olan kampüsün Diyarbakır’da olması beni çok gururlandırdı. Bu kampüs 55 milyona mal olmuş bir kampüs. Yatırımın getirisiyle, yatırımın ticari büyüklüğüne baktığımız zaman öyle geriye gelecek bir para değil ama biz artık bir sevdalıyız, eğitim sevdalısıyız. Türkiye’nin ve bütün toplumların geleceği eğitimdir. Eğitimsiz bir kalkınma, eğitimsiz bir barış olması mümkün değil. Bizim, eğer Türkiye’nin her bölgesi, her seviyesi aynı olacaksa eğitim her yerde aynı olmalıdır. Eğitimde fırsat eşitliği yoksa gelirde de adil ve eşit paylaşım olamaz. Eğitimde fırsat eşitsizliği varsa demokrasi de sağlam olamaz. O zaman şu şiarla yolumuza devam ediyoruz; kaliteli eğitim her çocuğun hakkıdır” diye konuştu.

“Bu işin merkezi Diyarbakır’dır”

Yüzlerce projeler geliştirdiklerini belirten Yücel, şunları söyledi:

“Projeler geliştirdik ama kalpten kalbe giden köprüleri yapamadık. Birlikte yaşayamıyoruz. Bölgemize bakın, Ortadoğu’ya bakın, dünyanı çeşitli yerlerine bakın birlikte yaşam kültürünü maalesef beceremedik. Türkiye’nin son 15 yılda milli gelirini bugün 10 bin dolar, 11 dolar seviyesine çıkardık. Belki buraya kadar çok kolay olmadı ama bundan sonrası daha da zor. Bundan sonrası çok zor. 10 bin dolardan 20-25 bin dolara çıkarmak daha da zor. Ama bir yolu var biz eğitimciler olarak biliyoruz. Şimdi 4’üncü sanayi devrimine giriyoruz. Dijital çağa girdik. Şimdi 4’üncü sanayi devrimini, dijital çağı da biz kaçırırsak geriye düşeriz. O zaman bizim bunu yakalamamız lazım. Dijital çağın gereksinimlerine uygun eğitimi yaparsak bunun önüne geçebiliriz. Türkiye zengin olacaksa, Diyarbakırlı zengin olacaksa fakirliğin kırılma noktasının eğitim olduğunu unutmayalım. Ve bu eğitimin de nasıl olması gerektiğini iyi kavramamız lazım. Türkiye eğitimle kalkınacaktır. Türkiye’nin yolu eğitimdir, iyi eğitimdir. İşte biz bu iyi eğitimi eğer Diyarbakır’da başarırsak Türkiye bunu başarmış olur. Bu işin merkezi Diyarbakır’dır. Diyarbakır eğitimde eğer iyi olduğu takdirde Türkiye iyi olacaktır. Diyarbakır’ın başı ağrımıyorsa Türkiye’nin de başı ağrımıyor demektir. Bunun bilinciyle, bunun anlayışı ve kültürüyle çalışma gayreti içerisindeyiz.”

“İnsanı kucaklamayan anlayış başarıya ulaştırmaz”

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ise, eğitimin toplumu dönüştüren, değiştiren etkisine değindi. Güzeloğlu, “Bir insan değişir topluma dönüşür, toplum kazanca ve kazanıma dönüşür. İnsanı değiştirmek istiyorsanız, eğitim alanında insanı, değişimi, dönüşümüyle ve ona aktaracağınız değerlerle sağlayacaksınız. Merkezinde insan olmayan ve insanı kucaklamayan hiçbir anlayış, çalışma ve program sizi kalıcı, sağlıklı ve sürekli bir başarıya ulaştırmaz” ifadelerini kullandı.

Diyarbakır’ın değerleriyle geleceğe yürüyüşünü eğitim kurumlarıyla güçlendirmek, taçlandırmak ve geliştirmek gerektiğini vurgulayan Güzeloğlu, “Gelenekten aldığını geleceğe taşıyacak, heyecanı, katkıyı, çabayı sergilememiz lazım şüphesiz bunu, bu güzel ve kadim kentin her çocuğuna ulaştırmamız lazım. Burada okuyacak çocuklarımız kadar Diyarbakır’ın 17 ilçesinin her mezrasının, her mahallesinin çocuğu da bizim derdimiz dememiz lazım ve diyoruz inşallah ve diyeceğiz. Çok kısa bir zamanda Diyarbakır’da eğitim alanında temel bütün göstergelerde inşallah bu değişim ve dönüşümü çok başarıya ulaştıracağız. Çok kısa bir zaman aralığında okul öncesinden başlayarak Diyarbakır’ın her eğitim kurumunda öz güveniyle, bilgisiyle bu anlamda geleceğe dönük emin, sağlıklı ve güçlü bilgi altyapısıyla kendisini, kentini, ülkesini tanıyan ve evrensele ulaşan bir öz güvenle kazanım ve değer oluşturacak bireyler yetiştireceğiz. Türkiye bu anlamda her yanı ve yönüyle Diyarbakır’ıyla da bu iddiayı karşılayacak kucaklayacak sağlayacak bir zenginliğin ve büyüklüğün adıdır. İnşallah bu alanda Hevsel Kampüsü dahil bütün eğitim kurumlarımızda buna dönük eğitimi vererek çocuklarımızı geleceğe hazırlayarak ve geleceğimizi onlar üzerinde oluşturarak bugünden daha iyiye ve güzele gideceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.