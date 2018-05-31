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31 Mayıs 2018 12:34

Diyarbakır’da 1. Şehir Tiyatroları Festivali devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin bu yıl ilk kez düzenlediği 1.

Diyarbakır’da 1. Şehir Tiyatroları Festivali devam ediyor

31 Mayıs 2018 12:34

Şehir Tiyatroları Festivali tiyatroseverlerin gösterdiği yoğun ilgiyle devam ediyor.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tiyatroyu sevdirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla düzenlediği 1. Şehir Tiyatroları Festivali oyunlar, atölyeler ve söyleşilerle devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, “Tiyatro Doğudan Yükseliyor” sloganıyla bu yıl ilk kez düzenlediği 1. Şehir Tiyatroları Festivali’ne tiyatroseverler yoğun ilgi gösteriyor. Farklı şehirlerden 12 tiyatro oyunun yer aldığı festivalde oyunlar Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi Tiyatro Salonu’nda sergileniyor.


Seyircilerden yoğun ilgi görerek devam eden 1.Şehir Tiyatroları Festivali’nde şu ana kadar Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın Beyaz, Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun Seferi Ramazan Beyin Nafile Dünyası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın Şahane Züğürtler, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun Komşu Köyün Delisi oyunları sergilendi.


Kültür ve Kongre Merkezi Tiyatro Salonu’nda dün akşam sergilenen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun Komşu Köyün Delisi oyunu izleyicilerden büyük alkış topladı. Oyun sonunda oyuncular Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği program için teşekkür etti, oyunlarını Diyarbakır’da sergilemekten duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Mustafa Temel ise oyuncaları tebrik ederek plaket ve çiçek takdim etti.



Festival programı


3 Haziran Pazar Günü’ne sürecek festivalde Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun Kamyon, Tiyatro Pan’ın Üreten Köy Müzikali, Doğaçlama A.Ş.’nin Korsan DVD, Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun Naaş-ı Muhteremler, Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın Kafatası, Çorum Tiyatro Tirat’ın Napolyon, Alanya Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun Derya Gülü oyunları sahnelenecek. 1. Şehir Tiyatro Festivali’nde yapılan söyleşiler ve açılan oyunculuk, dans, drama ile Karagöz atölyelerine vatandaşlar yoğun katılım gösteriyor.




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