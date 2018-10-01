Diyarbakır'da 1 ton 500 kilogram bozuk zeytin imha edildi

Ekipler, tutanakla el koyduğu zeytinleri çöp bertaraf alanında imha etti.

Halkın sağlıklı gıda ürünlerine ulaşabilmesi için gıda denetimlerini sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Gıda Kontrol Birimi, Sur Belediyesi Zabıta ekiplerinin de katılımıyla ilçede yaptığı denetimlerde 1 ton 500 kilogram bozuk zeytine el koydu. Tutanakla el konulan zeytinler Karacadağ'da yer alan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çöp Depolama Sahasında kontrollü bir şekilde imha edildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Faysal Hatipoğlu, yaptığı açıklamada vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşması için denetimlerin kent merkezi ve dış ilçelerde aralıksız sürdüğünü belirtti. Hijyen kurallarına uymayan iş yerlerine gerekli cezai işlemlerin uygulandığını belirten Hatipoğlu, vatandaşların ürün alırken dikkatli olması için uyarıda bulundu. Ürünlerde özellikle son kullanma tarihlerin kontrol ederek alınması gerektiğine dikkat çeken Hatipoğlu, vatandaşların karşılaştığı olumsuz durumları Büyükşehir Belediyesi ‘Alo 153' hattına bildirmelerini istedi. Hatipoğlu, vatandaşlardan gelen şikayetlerin titizlikle değerlendirildiğini ve ekiplerin hızlı bir şekilde müdahale ettiğini vurguladı.