Diyarbakır’da 1 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelince 12 ile 30 temmuz tarihleri arasında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ve kullanılmasının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen 11 ayrı operasyonda bin 218 kilo 100 gram kubar esrar maddesi ve 21 kilo 700 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

13 kişi tutuklandı

Operasyonlar kapsamında işlem yapılan 19 şüpheli şahıstan 13’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 1 şahsın işlemleri devam ederken, firari olan 2 kişinin yakalanmasına çalışılıyor.