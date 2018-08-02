Diyarbakır’da 11 katlı yatılı kız hafızlık Kur’an kursu açıldı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde FETÖ’den devralınan 11 katlı ve 2 bin 700 metrekarelik kapalı oturum alanına sahip Kur’an kursu, Sultan Abdulhamit Han Yatılı Kız Hafızlık Kur’an Kursu adıyla yeniden eğitime açıldı. Açılışa Vali Yardımcısı Hacı Hasan Gökpınar, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Serdar Kartal, İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, İlçe Müftüsü Şevket Dilmaç, davetliler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Serdar Kartal’ın yaptığı konuşmanın ardından okunan dualarla kursun açılışı gerçekleştirildi. Kaymakam ve Belediye Başkanı Serdar Kartal, kursu gezerek yetkililerden bilgi aldı.