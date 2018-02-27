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27 Şubat 2018 16:24

Diyarbakır’da 139 milyon TL’lik sahte fatura ele geçirildi

Diyarbakır’da polisin yaptığı operasyonda, 139 milyon 783 bin 840 TL’lik sahte fatura ele geçirildi.

Diyarbakır’da 139 milyon TL’lik sahte fatura ele geçirildi

27 Şubat 2018 16:24


Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün 16.00 sıralarında sahte fatura düzenlemek suretiyle ‘vergi usul kanuna muhalefet’ ederek haksız kazanç sağlayan şahıs ve organizasyonların ortaya çıkarılmasına yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında Yenişehir ve Kayapınar ilçelerinde iki ayrı adreste arama yapılmıştır. Aramalarda, 25 adet farklı firma ve şirketlere ait irsaliye faturası koçanı, 18 adet farklı şahıs ve şirketlere ait kaşe, 1 adet nüfus cüzdanı, 1 adet para makbuzu koçanı, 1 adet farklı firmaların bilgileri bulunan ajanda, 1 adet farklı şahıs ve şirketlere ait tahsilat makbuz koçanı ele geçirilmiştir. Şahısların 2017-2018 yılları arasında düzenledikleri faturaların genel toplamının 139 milyon 783 bin 840,15 TL olduğu tespit edilmiştir. İş yerlerinde bulunan H.Ç. ve M.A.Ç. isimli şüpheli şahıslar yapılan arama sonrasında yakalanmış olup, ‘vergi usul kanuna muhalefet ile sahte fatura düzenlemek ve piyasaya sürmek’ suçlarından ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmışlardır” denildi.




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