Diyarbakır’da 15 adrese eş zamanlı asayiş operasyonu: 12 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır genelinde vatandaşın malvarlığına karşı işlenen asayiş suçlarının soruşturulması ve aydınlatılmasına yönelik Kurban Bayramı öncesi, sırası ve sonrasında meydana gelen kapkaç, yankesicilik ve dolandırıcılık olayları ile ilgili olarak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekiplerce çalışma yapıldı. Titiz çalışmalar sonucunda 14 farklı olayı gerçekleştiren şahıslar MOBESE, kamera görüntüleri ve müşteki şahısların teşhislerinden tespit edilirken, bu şahısların yakalanabilmesi amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde TEM, KOM, Narkotik Şube Müdürlükleri ile İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekipler ile birlikte 35 ekip ve 140 personelle 7 Eylül’de 05.00 sıralarında 15 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, Ş.G., M.E., F.C., B.Ç., B.D., H.E., M.Y., Ş.E., A.P., C.M.E., U.A. ve F.E. isimli 12 şahıs yakalandı. Şahıslardan, M.E., F.C., B.D. ve H.E. isimli 4 şahıs sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak, cezaevine gönderildi. B.Ç. isimli şahıs, mahkemedeki, Ş.G. isimli şahıs ise emniyetteki ifadelerinin ardından, Ş.E., A.P., C.M.E., U.A. ve F.E. isimli yaşı küçük 5 şahıs ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.