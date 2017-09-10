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10 Eylül 2017 13:59

Diyarbakır’da 15 adrese eş zamanlı asayiş operasyonu: 12 gözaltı

Diyarbakır’da kapkaç, yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarına karıştıkları tespit edilen şahıslara yönelik 15 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır’da 15 adrese eş zamanlı asayiş operasyonu: 12 gözaltı

10 Eylül 2017 13:59


Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır genelinde vatandaşın malvarlığına karşı işlenen asayiş suçlarının soruşturulması ve aydınlatılmasına yönelik Kurban Bayramı öncesi, sırası ve sonrasında meydana gelen kapkaç, yankesicilik ve dolandırıcılık olayları ile ilgili olarak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekiplerce çalışma yapıldı. Titiz çalışmalar sonucunda 14 farklı olayı gerçekleştiren şahıslar MOBESE, kamera görüntüleri ve müşteki şahısların teşhislerinden tespit edilirken, bu şahısların yakalanabilmesi amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde TEM, KOM, Narkotik Şube Müdürlükleri ile İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekipler ile birlikte 35 ekip ve 140 personelle 7 Eylül’de 05.00 sıralarında 15 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, Ş.G., M.E., F.C., B.Ç., B.D., H.E., M.Y., Ş.E., A.P., C.M.E., U.A. ve F.E. isimli 12 şahıs yakalandı. Şahıslardan, M.E., F.C., B.D. ve H.E. isimli 4 şahıs sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak, cezaevine gönderildi. B.Ç. isimli şahıs, mahkemedeki, Ş.G. isimli şahıs ise emniyetteki ifadelerinin ardından, Ş.E., A.P., C.M.E., U.A. ve F.E. isimli yaşı küçük 5 şahıs ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.




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