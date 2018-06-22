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22 Haziran 2018 15:04

Diyarbakır’da 15 Temmuz Kahramanları Anıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "15 Temmuz İçimizdeki Kahramanlar" temalı etkinliğe katıldı.

Diyarbakır’da 15 Temmuz Kahramanları Anıldı

22 Haziran 2018 15:04


Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından "15 Temmuz İçimizdeki Kahramanlar" temalı etkinlik düzenlendi. Öğretmenevi Konferans Salonundaki etkinliğe, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, askeri ve mülki erkan ile 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları katıldı.


Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Etkinlikte kum gösterisi ve şiir dinletisinin ardından, darbe girişimi sırasında gazi olanlar, yaşadıklarını katılımcılarla paylaştı.


Programda Başkan Atilla, şehit yakınları ve gazilerle bir süre sohbet etti.




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