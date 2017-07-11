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11 Temmuz 2017 14:54

Diyarbakır’da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Diyarbakır’da, tarihi Ulu Cami’de, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan güvenlik güçleri ve vatandaşlar için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Diyarbakır’da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

11 Temmuz 2017 14:54


Sur ilçesinde bulunan Ulu Cami’de okutulan Mevlid-i Şerif etkinliğine, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Cumali Atilla, kamu kurum müdürleri ve askeri erkan katıldı. 15 Temmuz şehitleri için okutulan Mevlid-i Şerif’in ardından vatandaşlara lokum ve yemek ikramı yapıldı.


Burada bir konuşma yapan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, öğle namazının sonrasında 15 Temmuz şehitlerinin ruhuna Mevlid-i Şerif ve Kur’an-ı Kerim okuduklarını söyledi. Bugün tüm Türkiye’de milletçe 15 Temmuz demokrasi şehitlerini rahmetle, saygıyla, şükranla andıklarını kaydeden Vali Güzeloğlu, “Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Herkes şunu bilmeli, bu millet inancıyla ve imanıyla kararlığıyla, içte ve dışta tüm hainlere karşı aşılmaz bir kale ve sıradağlar gibi duran bir settir. 15 Temmuz’da da bu görüldü. Bugün biz milletçe hep birlikte bu inanç ve imanda geleceğe doğru kararlı yürürken, bayrağımız gönderde dalgalanır, ezan-ı Muhammedi semalarda çınlarken bu şehitleri ve 15 Temmuz’u hiç unutmayacağız. Her 15 Temmuz’u anarken onlara milletçe bir kez daha dualarımızı şükranlarımızı, Fatihalarımızı sunacağız. Diyarbakır’da da tüm Türkiye’de de biz milletçe şehitlerimize minnet ve şükran duyuyoruz” dedi.


Vali Güzeloğlu, daha sonra tarihi Ulu Cami’yi gezip bilgi aldı.




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