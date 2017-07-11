Diyarbakır’da 15 Temmuz şehitlerinin mezarları ziyaret edildi

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, 15 Temmuz Haftası etkinlikleri çerçevesinde darbe gecesi Ankara Gölbaşı’nda F16’ların bombardımanı sonucunda şehit olan polis memuru Halit Gülser ile İstanbul’da protesto gösterileri sırasında darbecilerin açtığı ateş sonucu şehit olan Askeri Çoban’ın ailelerine ve kabirlerine ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette Vali Güzeloğlu’na, AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, İl Jandarma Komutanı Ali Demir, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve AK Parti İl Başkanı Muhammed Dara Akar eşlik etti. İlk olarak Dicle ilçesine bağlı Pekmezciler köyünde şehit Halit Gülser’in ailesine ziyarette bulunuldu. Köy taziye evinin girişinde Dicle Kaymakamı Alparslan Kılıç ve şehidin yakınları tarafından karşılan Vali Güzeloğlu ve beraberindekiler daha sonra taziye evine geçti.

Taziye evinde okunan duaların ardından açıklamalarda bulunan Vali Güzeloğlu, hain darbe girişimi gecesinde şahadete ulaşan kahramanlardan birisinin de Diyarbakır’ın kahraman evladı Halit olduğunu belirterek, “O gün Gölbaşı Özel Harekat Polis Merkezi’nde hainler tarafından alçakça yapılan saldırı sonucu şahadete erişti. Rabbim mekanını cennet eylesin. Tüm şehitlerimiz gibi ruhu şad olsun. Biz bütün şehitlerimiz gibi 15 Temmuz şehitlerimiz de milletçe rahmet ve minnetle anıyoruz. Onların o günkü dik duruşu, kahraman duruşu hainlerin gerçekleştirmek istedikleri bütün kötü niyetleri ve emelleri yerle bir etti. Milletiyle beraber olan milletin evlatları o gün imanıyla tanka, topa, tüfeğe karşı durdu ve alt etti. Bugün birinci yılında bu hain darbe girişiminin dimdik ayakta milletçe devletiyle birlikte geleceğe kararlı yürüyüşümüzde inşallah bütün şehitlerimiz hem anacağız hem onların aileleri, anne babaları ve hemşerileriyle onların ruhuna Fatihalar okuyacağız. Bugün ben de Ömer kardeşimize böyle kahraman bir evlat yetiştirdiği için milletçe şükranlarımızı sunuyoruz. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Mekanını cennet eylesin. Bütün şehitlerimizle birlikte ruhları şad olsun. Ne mutlu böyle kahraman bir evladı yetiştirmiş. Kendisine, değerli annesine, ailesine milletçe teşekkür ediyoruz. Bugün burada hem kendisine hem de buradaki tüm hemşerilerimize, akrabalarına, köylülerine tekrar bir başsağlığı taziye veriyoruz. Birazdan da inşallah makamını ziyaret edeceğiz. Orada da ruhuna bir Fatiha diyeceğiz” dedi.

“O ihanetin mensuplarını hiçbir zaman unutmayacağız”

Milletçe karalılıkla geleceğe yürüyüşün devam ettiğinin altını çizen Vali Güzeloğlu, şunları kaydetti:

“15 Temmuz’un birinci yılında milletçe kararlılığımız, imanımız duruşumuz nettir. Devletiyle, milletiyle bölünmez bir bütün olarak inşallah geleceğe her geçen gün daha güçlenerek kararlılıkla, milletçe birlik ve beraberlik içinde inşallah yol almak ve erişmektir. Bu büyük yürüyüşümüzde 15 Temmuz’u unutmadan, unutturmayacağız. O ihaneti, ihanetin mensuplarını hiçbir zaman unutmayacağız. Tabi ki kahramanlarını da hiçbir zaman unutmuyoruz. Zaten bu ihanetin unsurları hukukun önünde en ağır bir şekilde cezalarını veriyorlar, vermeye de devam edecekler. Ama bize düşen tüm şehitlerimizle birlikte 15 Temmuz’da hem asker hem polis hem de sivil bütün şehitlerimizi anmaktır. Tekrar rabbim tüm şehitlerimize birlikte Halit’e de gani gani rahmet eylesin.”

Açıklamaların ardından Vali Güzeloğlu ve beraberindekiler şehidin kabrini ziyaret edip, karanfiller bıraktı. Okunan duaların ardından Vali Güzeloğlu ve beraberindekiler Ergani’de bulunan şehit Askeri Çoban’ın ailesini ve Yayvantepe köyü mezarlığında bulunan kabrini ziyaret etti.