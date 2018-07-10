Diyarbakır’da 18 bin 842 meyve ağacı aşılandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı Çermik, Lice, Kulp, Silvan, Bismil, Çınar ve Ergani ilçelerinde çiftçileri desteklemek amacıyla ürün vermeyen ceviz ile melengiç ağaçlarının fıstık ağacına dönüştürülmesi için toplam 18 bin 842 ağaca 35 bin 439 göz aşısı ile kalem aşısı uyguladı. Kentin coğrafyasının ceviz ve fıstık yetiştiriciliğine uygun olmasını göz önünde bulunduran ekipler, mevsiminde aşılama işlemini gerçekleştirdi. Tespit edilen alanlarda yürütülen çalışmalarda ayrıca çiftçilere kaliteli ceviz ile fıstık yetiştiriciliği, ağaç aşılama ve budanmaları konularında eğitimler verildi.

İlçelerde Mart aylarında yaşlı ve genç olup ürün vermeyen ceviz ağaçlarına yönelik çalışma başlatan Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı, tespiti yapılan 3 bin 596 ceviz ağacına kalem aşısı uyguladı. Aynı uygulamayı iyi cins olmayan ceviz ağaçlarında da yapan ekipler, daha önce saha çalışması sonucu belirlenen alanlarda 15 bin 246 melengiç ağacının Siirt ve Gaziantep fıstığına dönüşmesi için göz aşısı uyguladı. Melengiç ağaçlarının Siirt ve Gaziantep fıstığına dönüşümü işlemi Mayıs ayında gerçekleştirildi. Öte yandan melengiç ağaçlarının Siirt ve Gaziantep fıstığına dönüşmesi için uygulanan göz aşısı çalışmaları Temmuz ayında da sürdürülecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin, ilçe mahallelerinde ürün vermeyen ağaçları aşılamasıyla birlikte ürün vermeye başlayacak olan ağaçlar çiftçilere ekonomik kazanç sağlayacak. Yapılan ağaç aşısı uygulaması nedeniyle çiftçiler, belediye yetkililerine teşekkür etti.