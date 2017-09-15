Diyarbakır’da 180 kilogram kubar esrar ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi, bölgenin suçtan arındırılması ve bölgedeki huzurun sağlanması amacıyla yapılan operasyonel çalışmalar kapsamında Kayapınar ilçesinde Gaziantep plakalı bir araçta arama yapıldı. Aramada, gizli bölmelere yerleştirilmiş 180 kilogram kubar esrar maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 600 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.