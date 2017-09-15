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15 Eylül 2017 11:10

Diyarbakır’da 180 kilogram kubar esrar ele geçirildi

Diyarbakır’da şüphe üzerine durdurulan bir aracın gizli bölmelerinde yapılan aramada 180 kilogram kubar esrar ve 5 bin 600 TL ele geçirildi.

Diyarbakır’da 180 kilogram kubar esrar ele geçirildi

15 Eylül 2017 11:10


Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi, bölgenin suçtan arındırılması ve bölgedeki huzurun sağlanması amacıyla yapılan operasyonel çalışmalar kapsamında Kayapınar ilçesinde Gaziantep plakalı bir araçta arama yapıldı. Aramada, gizli bölmelere yerleştirilmiş 180 kilogram kubar esrar maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 600 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.




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