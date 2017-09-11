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11 Eylül 2017 10:56

Diyarbakır’da 1’nci sınıf öğretmenlerine yönelik panel

Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile 1’inci sınıf öğretmenlerine yönelik panel düzenlendi.

Diyarbakır’da 1’nci sınıf öğretmenlerine yönelik panel

11 Eylül 2017 10:56


DÜ Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile 1. sınıf öğretmenlerine yönelik panel düzenledi. Öğretmenevi Konferans Salonunda düzenlenen "İlk Okuma ve Yazma Öğretimi Sürecini Değerlendirme” adlı panele, Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahsin Kılıçoğlu, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Giray Topal, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hayati Akyol, öğretim üyeleri ve çok sayıda sınıf öğretmeni katıldı.


Panelin açılış konuşmasını yapan Milli Eğitim Müdürü Aslan, Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu belirterek, Hz. Ali’nin “Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum” sözünün de bunu doğruladığını söyledi. Aslan, eğitimin her şeyin başı olduğunu vurgulayarak, hayata atılmanın temeli olan 1’inci sınıfın önemli olduğunu ve öğretmenlere çok büyük görev düştüğünü belirtti.




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