Diyarbakır’da 2 bin 675 kök kenevir ele geçirildi

Yapılan çalışmalar neticesinde önceki yıllara göre aynı bölgelerde yapılan yasa dışı ekimlerin büyük oranda azaldığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince polis sorumluluk bölgesinde Hevsel Bahçeleri, Fiskaya alt kısımları, üniversite alt kısımları ve Dicle Nehri kenarlarında yasa dışı kenevir bitkisi ekimi yapıldığının tespiti üzerine operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, yapılan çalışmalar neticesinde önceki yıllara göre aynı bölgelerde yasadışı ekimi yapılan kenevir bitkisi ekimlerinin büyük miktarda azaldığı ve sabah gerçekleştirilen operasyonda 8 ayrı kenevir ekili alanda 2 bin 675 kök kenevir bitkisi ve 200 gram kubar esrar maddesi ele geçirildiği, gerekli numuneler alındıktan sonra Ziraat Mühendisleri refakatinde ele geçirilen kenevir bitkilerinin yerlerinden sökülerek yakılarak imha edildiği ifade edildi.