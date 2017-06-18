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18 Haziran 2017 11:42

Diyarbakır’da 2 Milyon TL’lik kaçak eşya ele geçirildi

Diyarbakır’da kaçakçılara yönelik düzenlenen 5 ayrı operasyonda, piyasa değeri 2 milyon 367 bin 925 TL olan 330 bin 700 paket sigara, 72 kilogram nargile tütünü, 11 kilogram pipo tütünü ve 4 bin 178 adet cinsellik hapı ele geçirildi.

Diyarbakır’da 2 Milyon TL’lik kaçak eşya ele geçirildi

18 Haziran 2017 11:42


Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte haksız kazanç sağlamak amacıyla kaçakçılık yapan şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik olarak Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 9-14 Haziran tarihleri arasında 5 ayrı operasyonun düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 367 bin 925 TL olan 330 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ile 72 kilogram nargile tütünü, 11 kilogram pipo tütünü ve 4 bin 178 adet cinsellik hapının ele geçirildiği bildirildi. 9 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldığının, 3 araca ise el konulduğunun kaydedildiği açıklamada, Diyarbakır’da huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, haksız kazanç sağlayan şahıs ve organizasyonlara karşı vatandaşların desteği ile yürütülen çalışmalara aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edileceğine dikkat çekildi.




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