Diyarbakır’da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır Valiliğince İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kulp ilçesine bağlı Yaylak köyü sınırları içerisinde dün gerçekleştirilen operasyona ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, jandarma komando timlerince yapılan operasyon sırasında bir grup bölücü terör örgütü mensubuyla temas sağlandığı belirtilerek, 2 teröristin ölü olarak etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Açıklamada, teröristlerle birlikte, 1 adet M-16 A2 piyade tüfeği, 1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet 7,65 milimetre çapında tabanca, 1 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 4 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 adet 7,65 milimetre çapında tabanca şarjörü, 117 adet M-16 piyade tüfeği fişeği, 118 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 20 adet 7,65 milimetre çapında tabanca mermisi ve 1 adet el telsizinin ele geçirildiği ifade edildi.

Açıklamanın devamında, “Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda adli işlemlere başlanılmış olup, delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat ve diğer malzemeler muhafaza altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.