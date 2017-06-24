Diğer
Kategoriler
24 Haziran 2017 19:06

Diyarbakır’da 200 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Diyarbakır’da durdurulan bir tankerde sürücünün şüpheli hareketleri üzerine yapılan detaylı aramada 200 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Diyarbakır’da 200 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

24 Haziran 2017 19:06


Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, merkez Sur ilçesi Çarıklı mevkiinde bir tankeri durdurdu. Ekiplerin tanker üzerinde yaptığı incelemede tankerin bazı bölümlerine gereksiz kaynak yapıldığı tespit edildi. Sürücüsünün de şüpheli hareketlerde bulunması üzerine tankerde detaylı arama yapıldı. Aramada, gizli bölmelere yerleştirilmiş 200 bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Sigaraların piyasa değerinin 700 bin TL olduğu öğrenilirken, tankerin sürücüsü gözaltına alındı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    42°C
  • Salı
    Sıcak
    42°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    43°C
DİYARBAKIR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 29 RAMEZÂN 1438
  • 24 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :02:43
  • Güneş :04:51
  • Öğle :12:32
  • İkindi :16:26
  • Akşam :19:53
  • Yatsı :21:43
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!