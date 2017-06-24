Diyarbakır’da 200 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, merkez Sur ilçesi Çarıklı mevkiinde bir tankeri durdurdu. Ekiplerin tanker üzerinde yaptığı incelemede tankerin bazı bölümlerine gereksiz kaynak yapıldığı tespit edildi. Sürücüsünün de şüpheli hareketlerde bulunması üzerine tankerde detaylı arama yapıldı. Aramada, gizli bölmelere yerleştirilmiş 200 bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Sigaraların piyasa değerinin 700 bin TL olduğu öğrenilirken, tankerin sürücüsü gözaltına alındı.