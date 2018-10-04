Diyarbakır'da 25 kilo SKUNK maddesi ele geçirildi: 3 gözaltı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda esrara göre daha kuvvetli olan ve beyne daha fazla zarar veren 25 kilo 800 gram SKUNK maddesi ve 42 kilo 800 gram toz esrar olmak üzere 68 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, “Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından Lice ilçesi Esenler Mahallesi mülki sınırları içerisinde 03 Ekim 2018 günü icra edilen arama faaliyetinde, arazide gizlenmiş şekilde 42 kilo 800 gram toz esrar ile 25 kilo 800 gram SKUNK maddesi olmak üzere toplam 68 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak Lice Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmesi ve alınan talimat uyarınca, ele geçirilen uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınmış, olayla iltisaklı 3 şüpheli gözaltına alınmıştır” denildi.