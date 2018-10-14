Diyarbakır'da 28 Şubat ve FETÖ mağdurlarına özgürlük talebi

Diyarbakır'da toplanan 28 Şubat ve FETÖ Yargısı Mağduru Aileler İnisiyatifi yaptığı açıklamada, 28 Şubat'ın brifingli yargısının ve ABD destekli FETÖ unsurlarının hapsettiği masumların özgürlüğüne kavuşmasını talep etti.

Merkez Bağlar ilçesi Koşuyolu Parkında bulunan İnsan Hakları Anıtı önünden toplanan 28 Şubat ve FETÖ Yargısı Mağduru Aileler İnisiyatifi basın açıklaması yaptı. Ellerinde dövizlerle alana gelen üyeler, yaşanan mağduriyetlerin giderilmesini istedi. 28 Şubat ve FETÖ Yargısı Mağduru Aileler İnisiyatifi adına açıklama yapan avukat Mirhat Özbekli, bir neslin zindanlarda heba edildiğini ifade ederek, “Yetmez mi, evlatların analarından çeyrek asır uzak kalışı, anaların evlatlarına hasretle dar-ı bekaya göç etmesi, çocukların baba hasretiyle ucu bucağı görünmeyen yolları gözlemesi. Vesayet rejimlerinin, ABD'nin sinsi örgütlenmelerinin kirlettiği devlet hafızasının neden olduğu mağduriyetler görülmez mi? İşkence raporları, kumpaslar, tuzaklar ve yıllarca devam eden hukuksuz yargılamalar görülmez mi? Görülmez mi artık Yusufîlerin masumiyeti. Geç oldu, hem de çok geç. Ancak daha da geç olmadan duyulsun mazlumların sesi. 28 Şubat'ın brifingli yargısının, ABD destekli FETÖ unsurlarının hapsettiği masumlar özgürlüğüne kavuşsun. Bahar geçti, yaz bitti. Bari ömür bitmeden çözün güvercinleri” dedi.