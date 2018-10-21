Diyarbakır'da 28 Şubat ve FETÖ yargısı mağdurları adalet talep etti

Diyarbakır'da bir araya gelen 28 Şubat ve FETÖ yargısı mağdurlarının aileleri 28 Şubat kararlarının iptal edilmesini ve FETÖ yargısı mağdurlarının özgürlüğünü talep etti.

Merkez Kayapınar ilçesinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Parkında bir araya gelen 28 Şubat ve FETÖ Yargısı Mağduru Aileler İnisiyatifi ortak bir basın açıklaması yaptı. Alana, ellerinde 28 Şubat siyasi kararlarını ve FETÖ yargısını protesto eden dövizlerle gelen aileler mağduriyetlerin giderilmesini istedi. Aileler adına açıklama yapan Üzeyir Yuva, 28 Şubat'ın brifingli yargısının kararları yetmezmiş gibi bir de FETÖ yargısının kararları ile mağdur edilen masumların artık görülmesi gerektiğini ifade ederek, “Bu mahşeri vicdanın talebidir. Adalet, günü gelince yenecek bir put olmamalıdır. Adalet, kendini ülkenin elit sınıfı gören küçük bir azınlığın hayat bulduğu bir araç da olmamalıdır. Adalet, hakkın gözetilmesi ve yerine getirilmesidir. Adalet herkese hakkınca muamele etmektir. Adalet, en yüce erdemlerden biri, insanın ve devletin temel davranış kuralıdır. Bu münasebetle zindanlarda olan 28 Şubat ve FETÖ yargısı mağdurları derhal özgürlüklerine kavuşturulmalıdır. Çeyrek asırdır hayatı zindanlarda tükenen mazlumların mağduriyeti maddi ve manevi olarak giderilmelidir. Çıkarılacak yasa ile bu teminat altına alınmalıdır. Uzun yıllardır devam eden mağduriyetlere neden olan sorumlular yargılanmalıdır. Yargıda, hukuk sisteminde adalet anlayışı kurumsallaştırılmalı, tüm kamu kurumlarının da bunu içselleştirmesi için gerekli yasal tedbirler alınmalıdır. Her şeyden önemlisi, gelecek nesillerin de benzer mağduriyetler yaşamaması için, yeni sivil bir anayasa yapılmalı Halkın inancı ile barışık anayasa çalışmalarına zaman kaybetmeden başlanmalıdır” dedi.