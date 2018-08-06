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06 Ağustos 2018 21:39

Diyarbakır’da 284 kilo esrar ve 2 bin kök kenevir ele geçirildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesi Örtülü köyüne bağlı Arpacık mezrasında jandarma ekiplerinin bir eve düzenledikleri operasyonda 284 kilo 615 gram esrar, 2 bin kök kenevir bitkisi ve 100 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Diyarbakır’da 284 kilo esrar ve 2 bin kök kenevir ele geçirildi

06 Ağustos 2018 21:39


Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından Lice ilçesi Örtülü köyü Arpacık mezrasında 6 Ağustos 2018 günü icra edilen özel birlik operasyonu esnasında şüpheli bir şahsa ait ev, tarla ve evinin etrafında yapılan arama tarama faaliyetinde 284,5 kilogram toz esrar ve 115 gram kubar esrar olmak üzere toplam 284,615 kilogram uyuşturucu maddesi, 2 bin kök kenevir bitkisi ve 100 gram kenevir tohumu ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak Lice Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmesi ve alınan talimat uyarınca ele geçirilen kenevir bitkileri numune alınmasına müteakip imha edilmiş, uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınarak 1 şüpheli gözaltına alınmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi.




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