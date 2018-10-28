Diyarbakır'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Diyarbakır'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 95'inci yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Yenişehir ilçesinde bulunan Anıtpark'da düzenlenen törene Vali Hasan Basri Güzeloğlu, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, kaymakamlar, askeri ve mülki erkan ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Törende Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.