Diyarbakır'da 29 Ekim Koşusu düzenlendi

Diyarbakır'da Cumhuriyetin 95. yıldönümü kutlamaları kapsamında, atletizm müsabakaları ve halk koşusu düzenlendi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen ve dün gerçekleşen yarışmalar, Seyrantepe Spor Kompleksi Kros alanında gerçekleşti.

Çeşitli kategorilere göre gerçekleşen müsabakalara, toplam 220 kişi katıldı. Küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerine göre yapılan müsabakalarda dereceye giren sporculara madalya verildi. Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, önemli bir katılımla gerçekleşen müsabakaların oldukça çekişmeli geçtiğini söyledi. Demir, “Cumhuriyetimizin 95. Yıldönümü kutlamaları kapsamında Diyarbakır'da gerçekleşen etkinliklere bize spor faaliyetleri ile katılım gösteriyoruz. Çeşitli branşlarda faaliyetlerimiz oldu. Bunlardan bir tanesi de atletizm ve halk koşusu yarışmalarıydı. Seyrantepe Spor Tesisleri kros parkurunda gerçekleştirdiğimiz yarışmalara katılım yükse oldu. Öğrencilerimizin ve sporcularımızın ilgisi bizleri sevindirdi. Çeşitli kategorilerde gerçekleşen müsabakalarda başarılı olan çocuklarımıza ödül verdik. Müsabakalara katılan tüm öğrencilerimizi, sporcularımızı, öğretmenlerimizi ve hakemleri ortaya koydukları emeklerden dolayı kutluyorum” dedi.