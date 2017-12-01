Diyarbakır’ın Lice, Kulp, Hazro ve Silvan ilçeleri mülki sınırları içerisinde, 28 Kasım’da başlatılan ve 29 Kasım’da sona eren Bayrak-69 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Bayraktar operasyonu ile ilgili Diyarbakır Valiliğinden açıklama yapıldı. Açıklamada, “Kulp ilçesi Keçiveren köyü Ricit Deresi mevkiindeki sığınak içerisinde tespit edilen bir grup BTÖ mensubu ile 29 Kasım 2017 Çarşamba günü saat 15.00 sıralarında sağlanan temas neticesinde; 3 terörist, 3 adet AK-47 Kaleşnikof, 5 adet AK-47 Kaleşnikof şarjörü, 87 adet Kaleşnikof fişeği, 2 adet sırt çantası, 1 adet araç telsizi, 1 adet ses kayıt cihazı, 4 adet kütüklük, 1 adet palaska ve çok sayıda örgütsel doküman ile birlikte ölü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Söz konusu operasyon esnasında, ağaçlık, çalılık ve kayalık alanlara gizlenmiş 14 adet jelikan bidonlar içerisinde, 1 adet tabanca, 4 adet tabanca şarjörü, 20 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 9 adet terörist kıyafeti, 4 çift ayakkabı, 1 adet hücum yeleği, 4 adet kütüklük, 2 adet araç, 250 metre elektrik kablosu, 156 adet pil, çok miktarda örgütsel doküman ile giyim ve yaşam malzemesi 1 takım içlik, 1 adet gömlek, 1 adet kazak, 1 adet iç çamaşırı, 1 adet çaydanlık, 1 adet güğüm, 1 adet tencere, 2 adet kaşık, 2 adet metal tabak, 1 pet içerisinde sıvı yağ, 1 pet içerisinde pekmez, 1 adet puşi, 1 adet palaska, 37 adet diş fırçası, 37 adet diş macunu, 12 adet kalem, 4 adet permatik, 3 adet çaydanlık, 1 adet poster, 50 adet maya, 3 adet iç çamaşırı, 1 adet palaska, 1 adet zımpara, 1 adet yün çorap, 2 adet içlik, 2 adet atlet, 9 adet yöresel desenli bez, 1 adet kapşon, 1 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet testere] ele geçirilmiş, silah ve mühimmatlar muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir” denildi.

Operasyon sırasında yol arama tarama faaliyetleri esnasında 2 bin 737 şahsın ve bin 25 aracın sorgulamasının yapıldığı belirtilen açımlamada, şu ifadelere ver verildi:

"Yol Kontrol Faaliyetleri ile adli aramalar neticesinde, 54 konut ve eklentisinin adli araması ile 2 bin 737 şahıs ve bin 25 aracın sorgulaması yapılmış, 1’i terörist işbirlikçisi olmak üzere 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 29 şahıs 1111 sayılı Askerlik Kanunu gereğince tebligat yapılması sonrasında serbest bırakılmıştır. Narko-terörizmle mücadele faaliyeti kapsamında Lice, Kocaköy ve Hazro ilçeleri kırsal alanında icra edilen adli ve temas arama faaliyetleri neticesinde, piyasa değeri 43 milyon 120 bin TL olan 709 kilogram kubar ve 2 bin 402 kilogram toz olmak üzere toplam 3 ton 111 kilogram esrar maddesi ele geçirilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince, uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınmıştır.”