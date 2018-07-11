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11 Temmuz 2018 09:25

Diyarbakır’da 3 terörist öldürüldü

Diyarbakır’ın Kulp ilçesi Demirli köyü Keçiveren mezrası kırsalında gerçekleştirilen operasyonlarda 3 terörist silah ve mühimmatları ile birlikte ölü olarak ele geçirildi.

Diyarbakır’da 3 terörist öldürüldü

11 Temmuz 2018 09:25


Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, “Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Kulp ilçesi Demirli Köyü Keçiveren mezrası kuzeydoğusundaki kırsal alanda icra edilen operasyonel faaliyet neticesinde; 11 Temmuz 2018 Çarşamba günü saat 08.00 itibariyle, 3 terörist, 3 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 12 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 360 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 adet el bombası, 1 adet el telsizi, 1 adet radyo, 1 adet El Yapımı Patlayıcı (EYP) düzeneğine ait uzaktan kumanda, 9 adet pil bloğu, örgütsel doküman, çok miktarda yaşam maddesi ve giyecek ile birlikte ölü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince, ölü olarak etkisiz hale getirilen teröristler hakkında adli işlemlere başlanılmış olup, delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat, örgütsel doküman ve diğer malzemeler muhafaza altına alınmıştır” denildi.




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