Diyarbakır'da 35 çiftçiye 51 ton sertifikalı tohum dağıtıldı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen etkinliğe Diyarbakır Vali Yardımcısı Ahmet Naci Helvacı, Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar, Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) yöneticileri ilçe Ziraat Odaları başkanları, çiftçiler ve davetliler katıldı. Programda bir konuşma yapan Diyarbakır Vali Yardımcısı Ahmet Naci Helvacı, Türkiye'nin tohumda her türlü açıdan diğer ülkeler bağlı bir ülke olmaktan çıktığını belirterek, “Devletin doğru politikaları sonucunda Türkiye dünyada belli tohumların çok güçlü tedarikçisi ve ihracat edici ülkesi haline geldi” dedi.

Diyarbakır'dan 5 ülkeye ihracat

Tohumluk üretici firmalarının çok büyük emekler sarf ettiğini aktaran Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, “Bu emeklerin karşılığında ihtiyacımız olan sertifikalı tohumun hem bizim hem de diğer illerin ihtiyacını karşılamaktadırlar ve çiftçimizin net yüzde 25-30 daha fazla verim elde etmesinin önünü açmaktadırlar. Gelir de bir o kadar iyileşmektedir. GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından 46 çeşidin tescili yapılmıştır bugüne kadar. Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından 6 çeşit tescil gerçekleşmiştir. Üretilen tohumlarımız 2017-2018 yıllarında üretilen bu tohumlarımızdan bin tonun üzerinde tohumluk üretilerek İran, Irak, Suriye, Ukrayna ve Moldova'ya ihracatı ilimizden gerçekleştirilmiştir. 14 bin 445 çiftçimize sertifikalı tohum kullanmak suretiyle 25 milyon TL'lik devlet desteği sağlanmıştır” diye konuştu.

Etkinlik, sertifikalı tohum dağıtımı ve il müdürlüğü çalışanlarından oluşan koronun konseri ile sona erdi.