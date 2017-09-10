Diyarbakır’da 430 bin TL çalan hırsızlar yakalandı

Tespit edilen 5 şüpheliden 4’ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, çalınan paranın 28 bin TL’si ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesinde bulunan bir hayvancılık birliğinden 24 Ağustos’ta 430 bin TL çalındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce olay yerini gösteren güvenlik kameraları ile MOBESE kameralarının toplam 100 saatlik görüntülerinin incelenmesi ve yapılan detaylı araştırmalar sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren 5 şüpheli şahıs tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 6 Eylül’de bir ikamete operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında bir şüpheli ikametten atlayarak, diğer şüpheliler ise saklandıkları ikametin balkonundan bir alt kattaki ikamete geçerek kaçmaya çalıştı. Ancak şüpheliler, Ş.A., H.Ç., Y.A., H.İ.A. ve H.F.A adlı şahıslar, polis tarafından kıskıvrak yakalandı. İkamette yapılan aramada 1 adet 7,65 milimetre çapında tabanca ve bu tabancaya ait 8 adet fişek ele geçirilirken, çalınan paranın 28 bin TL tutarındaki kısmı da bulunarak, sahibine teslim edildi. Konuyla ilgili devam eden araştırmalar kapsamında şüphelilerden Ş.A. isimli şahsın babası olan İ.A.’nın ikametinde yapılan aramada da bin 296 gram toz esrar maddesi ele geçirilip, Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Suçundan adli mercilere sevk edilen İ.A tutuklandı. Hırsızlık olayının şüphelileri olan Ş.A., H.Ç., Y.A. ve H.İ.A. ise yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.