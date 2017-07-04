Diyarbakır’da 465 bin kök hint keneviri ele geçirildi

10 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, “Kocaköy ilçesi Şaklat Köyü mülki sınırları içerisinde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığına ilişkin elde edilen istihbari bilgiye istinaden 03 Temmuz 2017 Pazartesi günü şüpheli şahısların yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi maksadıyla operasyonel faaliyet icra edilmiştir. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca görevlendirilen unsurlarca icra edilen operasyon neticesinde 20 ayrı mevkide toplam 465 bin 719 kök kenevir bitkisi ve 6 kg kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince ele geçirilen kenevir bitkileri numune alınmayı müteakip yerinde imha edilmiş, kubar esrar maddesine el konulmuş, anılan yasa dışı kenevir ekimi olayı ile ilgili olarak 10 şüpheli gözaltına alınmış ve ayrıca 11 faili firar şüphelisi hakkında soruşturma işlemlerine başlanılmıştır” denildi.