Diğer
Kategoriler
08 Ağustos 2018 21:22

Diyarbakır’da 500 polisle droneli uygulama

Diyarbakır’da 500 polisin katılımı ile asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Diyarbakır’da 500 polisle droneli uygulama

08 Ağustos 2018 21:22

Uygulamada ilk kez gece görüşlü drone kullanıldı.


Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı, Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş Şube, Terörle Mücadele ve özel harekat ekipleri ile birlikte Bağlar ve Sur ilçelerinde bulunan 9 farklı noktada drone yardımı ile uygulama gerçekleştirildi. 500 polisin ekipler halinde başlattığı uygulamada umuma açık yerler aranırken, şüpheli görülen vatandaşlar da durdurularak GBT sorgusundan geçirildi. İlk defa dronenin de kullanıldığı uygulamada polisler, ara sokaklara girerek uyuşturucu satıcılarının zula diye tabir ettikleri bölümleri de didik didik aradı.


Özel harekat polislerinin de eşlik ettiği uygulamada yakalanan şahıslar ile ele geçirilen malzemelerin daha sonra basınla paylaşılacağı belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    39°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Sıcak
    39°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç