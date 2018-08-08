Diyarbakır’da 500 polisle droneli uygulama

Uygulamada ilk kez gece görüşlü drone kullanıldı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı, Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş Şube, Terörle Mücadele ve özel harekat ekipleri ile birlikte Bağlar ve Sur ilçelerinde bulunan 9 farklı noktada drone yardımı ile uygulama gerçekleştirildi. 500 polisin ekipler halinde başlattığı uygulamada umuma açık yerler aranırken, şüpheli görülen vatandaşlar da durdurularak GBT sorgusundan geçirildi. İlk defa dronenin de kullanıldığı uygulamada polisler, ara sokaklara girerek uyuşturucu satıcılarının zula diye tabir ettikleri bölümleri de didik didik aradı.

Özel harekat polislerinin de eşlik ettiği uygulamada yakalanan şahıslar ile ele geçirilen malzemelerin daha sonra basınla paylaşılacağı belirtildi.