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19 Haziran 2018 11:35

Diyarbakır’da 500 polisle parklarda huzur uygulaması

Diyarbakır’da 500 polis, parkları gezerek vatandaşları üst aramasından geçirip GBT’lerini sorguladı.

Diyarbakır’da 500 polisle parklarda huzur uygulaması

19 Haziran 2018 11:35


Diyarbakır’da bugün sabah saatlerinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde toplanan polisler, gruplar halinde kentte bulunan parklara dağıldı. Burada vatandaşların üst aramasını gerçekleştiren güvenlik güçleri, şüpheli gördükleri şahıslara GBT sorgusu da gerçekleştirdi. Polisler, bazı vatandaşların ayakkabılarına kadar araması dikkat çekti. Uygulamaların gece saatlerine kadar süreceği öğrenildi.


Öte yandan yakalanan şahıslar ve ele geçirilen malzemelerin daha sonra basınla paylaşılacağı kaydedildi.




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