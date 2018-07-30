Diyarbakır’da 59 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, “Diyarbakır ili Lice ilçesi Tepe Jandarma Karakol Komutanlığı unsurlarınca 29 Temmuz 2018 günü saat 17.00’de icra edilen hareketli şok yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında, Lice ilçesi Budak Köyü istikametinden Tepe köyü istikametine ilerlemekte olan bir araç şüphe üzerine durdurulmuş, arama kararına istinaden yapılan aramada aracın bagaj bölümüne ambalajlanarak gizlenmiş, satışa hazır vaziyette 57,5 kilogram kubar esrar ve 1,5 kilogram toz esrar maddesi olmak üzere toplam 59 kilogram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak Lice Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmesi ve alınan talimat uyarınca, ele geçirilen uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınmış, suçta kullanılan 1 araca el konulmuş, 1 şüpheli gözaltına alınmıştır” denildi.