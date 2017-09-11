Diyarbakır’da 637 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ilimiz genelinde 10 Eylül’de uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi, bölgenin suçtan arındırılması, bölgedeki huzurun sağlanması amacıyla yapılan operasyonel çalışmalarda, 253 kilogram kubar esrar maddesi ve 384 kilogram toz esrar maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili olarak yakalanan 2 şüpheli şahsın adli işlemleri devam etmektedir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan azim ve kararlılıkla devam edecektir” denildi.