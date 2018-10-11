Diyarbakır'da 65 köy ve mezrada operasyon tamamlandı

Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerine bağlı 65 köy ve mezrada 4 Ekim'de sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle birlikte terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyon tamamlandı. Operasyonda, 16 sığınak ve 3 barınak imha edildi, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Lice ve Hani ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten ve aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon düzenlendiği anımsatıldı. Açıklamada, operasyon ilan edilen bölgede, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla Lice ve Hani ilçelerine bağlı 65 köy ve mezrada, 4 Ekim Perşembe günü saat 06.00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildiği hatırlatılarak, yasağın dün 24.00 itibariyle kaldırıldığı duyuruldu.

5 el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi

Açıklamada, bölgede Jandarma Özel Harekat timleri, Jandarma Komando timleri, Güvenlik Korucuları ve Polis Özel Harekat timleriyle icrasına başlanılan “Bayrak-94 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Sarı-1 Müşterek Operasyonu”nun da bugün 05.00 itibariyle başarıyla tamamlandığı bildirildi. Operasyon sırasında bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan 16 sığınak ve 3 barınağın vatandaşların da yardımıyla tespit edilmeyi müteakip, tahrip edilerek kullanılamaz hale getirildiğine dikkat çekilerek, “Lice ilçesi Birlik köyü mülki sınırları içerisinde beş farklı noktada amonyum nitrat maddesi ile hazırlanmış ve uzaktan komuta sistemiyle patlatmaya hazır hale getirilmiş 5 adet Mayın/EYP bulunmayı müteakip, Patlayıcı Madde Tespit ve İmha (PAMİ) Timince yerinde imha edilmiştir” denildi.

Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Açıklamada, gerçekleştirilen temas ve adli arama faaliyetlerinde bahse konu sığınak, ağaçlık, çalılık, kayalık ile toprağa gömülü vaziyetteki jelikan bidonlar bulunduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“Bidonlar içerisinde 3 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet She marka silah, bin 169 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 121 adet Bixi makinalı tüfek fişeği, 40 adet 17X75 mm fişek, 2 adet roketatar mühimmatı, 4 adet el yapımı el bombası, 3 adet roketatar sevk fişeği, 3 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü ve kütüklüğü, 28 adet uzaktan kumanda, 1 adet parçalanmış roketatar sevk fişeği, 31 adet entegre, 1 adet araç telsizi, 1 adet el telsizi, 2 adet drone, 400 kutu muhtelif ilaç, krem ve iğne,1 adet powerbank, 1 adet kamera ve bataryası, 1 adet akım ölçer, 1 adet adaptör, 1 adet akım yükseltici, 7 adet kondansatör, 8 adet 8'li pil bloğu, 1564 adet pil, 180 metre elektrik kablosu, 4 adet tabanca şarjörü, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 175 kilogram amonyum nitrat, 2 adet pürmüz ve aparatı, 960 adet torpil, 7 adet büyük tüp, 5 adet küçük tüp, 3 adet dipçik, 3 adet el kundağı parçası, 88 adet deri şarjör kılıfı, 9 adet şemsiye, 3 adet akü, 48 adet spiral taşı, 1 adet demir murç, 7 adet termal elbisesi, 1 adet soğuk iklim üst elbisesi, 9 adet terörist kıyafeti, 1 adet pusu pantolonu, 12 adet üst forma, 16 adet kapri şort, 1 adet eşofman takımı, 13 çift spor çorabı, 111 çift mekap ayakkabı, 1 adet kol saati, 100 adet operasyon tişörtü ve çok sayıda giyim, yaşam, tıbbi malzemeler ile örgütsel kitap ele geçirilmiştir.”

“Bin 500 kök kenevir ve 928 kilo esrar ele geçirildi

Açıklamada, Narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında ise icra edilen temas ve adli arama faaliyetleri neticesinde, bin 500 kök kenevir bitkisi ile 1 kilogram kubar, 927 kilogram toz olmak üzere toplam 928 kilogram esrar ele geçirildiği kaydedildi. Yol kontrol ve adli arama faaliyetleri yapıldığına da dikkat çekilen açıklamada, “Geçici olarak teşkil edilen 8 adet yol kontrol ve arama noktalarında (YKN) görevli personel tarafından, 314 şahıs ve 70 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi (JABS) marifetiyle, KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamaları yapılmış, operasyon bölgesi içerisindeki 52 konut ve eklentisinde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca adli arama faaliyeti gerçekleştirilmiş, 2'si ‘terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan aranmakta olan 6 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Silvan'da tuzaklı patlayıcı imha edildi

Açıklamada, “Öte yandan, Silvan ilçesinde icra edilen ikinci bir operasyon esnasında; Demirkuyu Mahallesi Esenyol mezrası kuzey yamaçlarındaki patika yol içerisinde tespit edilen 1 adet mayın/EYP düzeneği, Mayın ve El yapımı Patlayıcı Madde Tespit ve İmha (METİ) Timince emniyet tedbiri alınarak yerinde imha edilmiş, gerçekleştirilen temas aramasında, çok sayıda giyim ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir” denildi.