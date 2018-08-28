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28 Ağustos 2018 17:44

Diyarbakır’da 7,3 milyar lira değerinde üretim gerçekleşti

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, kent genelinde yıl içerisinde bitkisel ve hayvansal üretimde 7,3 milyar TL değerinde gelir elde edildiğini söyledi.

Diyarbakır’da 7,3 milyar lira değerinde üretim gerçekleşti

28 Ağustos 2018 17:44


Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda üretici birlikleriyle bir araya geldi. Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar ve üretici birlik başkanlarının da katıldığı toplantıda Diyarbakır’da yıl içerisinde 7,3 milyar liralık bitkisel ve hayvansal üretim elde edildiğini belirten Vali Güzeloğlu, “Tarımsal alanda üretici birlikleri bizim için çok önemli. Emeğini katan, alnının terini akıtan, bununla geçimini sağlayan ama aynı zamanda bu ülkenin gelişmesine, kalkınmasına, gıda ürünlerinin temin edilmesinde ve neslin devam etmesine bu anlamda olmazsa olmaz emek koyan birliklerimizin tarımın stratejik bir sektör olarak, hem ülkemizin hem de dünyanın gündeminde olduğu açık. Diyarbakır’ın çok önemli bir üretim merkezi olduğu bilinmektedir. Bugün itibariyle Diyarbakır, tarımsal üretim anlamında bir anlamda da Türkiye’yi besleyen, üretimiyle Türkiye’nin tarımsal üretimine çok büyük katkı koyan bir ilimiz. Bugün itibariyle Diyarbakır’da toplam 7.3 milyar Türk liralık bitkisel ve hayvansal üretim toplamı bir üretim ve gelir elde etmekte. Bunun 2,9 milyarı bitkisel 4,4 milyarı da hayvansal üretim” dedi.



“1 milyon 130 bin tonluk üretim”


Diyarbakır’da yıl içerisinde 1 milyon 130 bin ton civarında üretim gerçekleştiğine dikkat çeken Vali Güzeloğlu, “Bu üretim miktarı geçtiğimiz yıl ile karşılaştığında yüksek bir artışa konu olan ve verimlilikte de dekar başına 344 kilogram gibi verimli ve değerli bir sonuçla buluşan bir üretim hasılatıdır. Bu noktada üretiminin bu boyuta gelmesinde emeğini katan çiftçilerimiz, birliklerimiz, ziraat odalarımızın yanında şüphesiz il müdürlüğümüzün çok büyük başarısı olduğunu ortaya koymak istiyorum” diye konuştu.




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