Diyarbakır'da ‘Ailenin Önemi ve Sağlıklı Aile' semineri başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bilgi Evi'nden faydalanan öğrencilerin ailelerine yönelik düzenlenen ve 4 hafta belirli günlerde devam edecek olan ‘Ailenin Önemi ve Sağlıklı Aile' başlıklı eğitim semineri başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 7-14 yaş arası öğrencilerin eğitimine destek vermek amacıyla açtığı Bilgi Evi'nde, velilere yönelik ‘Ailenin Önemi ve Sağlıklı Aile' başlıklı seminerin startını verdi. Öğrencilerin velilerine yönelik,4 hafta belirli günlerde devam edecek olan seminerde ailenin önemi, sağlıklı aile, iletişim, ailede mahremiyet ve öfke kontrolü konularında eğitimler verilecek.

Diyarbakır İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu'nda görevli uzman eğitmenlerin görev yaptığı seminerlerden Bilgi Evi'nde öğrenim gören bin 200 öğrencinin, yetişkin aile bireyleri faydalanabiliyor. Pazartesi, Salı Çarşamba ve Cuma günleri 60 kişilik gruplar halinde Bilgi Evi Toplantı Salonu'nda sürdürülecek seminerde ayrıca öğrenci veli ilişkileri, veli ve öğretmen koordinasyonun önemi gibi konularda da ailelere bilgilendirmeler yapılıyor.