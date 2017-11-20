Diyarbakır’da kurulan ve uzman kadrosu ile hizmet verecek olan Persona Psikoterapi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri merkezi düzenlenen görkemli bir açılış ile hizmet vermeye başladı. Uzman kadroyu oluşturanlar ve kalabalık bir misafir grubu tarafından açılışı yapılan merkez hakkında katılımcılara bilgi verildi. Merkez hakkında bilgi veren Psikolog Melek Demir, Persona ile uzman psikiyatrist, psikolog, psikolojik danışman ve oyun terapisi kadrosu ile çift, yetişkin, çocuk ve ergenlere profesyonel olarak psikolojik danışmanlık ve psikoterapi hizmetleri sunacaklarını söyledi. Demir, “Diyarbakır’da uzman ruh sağlığı çalışanları tarafından kurulmuş olan hizmetimizdeki temel amaç, psikoloji biliminin bilgi birikimini kullanarak yaşam kalitesini arttırmak, ruh sağlığını korumak için psikolojik destek ve gelişim hizmetleri sunmaktır” dedi.

"Kişi kendi iç dünyasına yolculuk yaparak sorunlarına çözüm getirir"

Merkezde verilecek hizmetler hakkında da açıklamalarda bulunan Psikolog Melek Demir, yetişkin, bireysel terapi, çift ve aile terapisi, oyun terapisi, testler, eğitim ve seminerler vereceklerini kaydetti. Demir, “Yetişkin bireysel terapi, çözme psikoterapi yoluyla kişinin kendi bireysel dinamiklerini kullanarak bir terapi yöntemidir. Kişi kendi iç dünyasına yolculuk yapar ve sorunlarına çözüm getirerek, hayatının kontrolünü ele alabilecek seviyeye gelmektedir. Travmaları, cinsel istismar ve fiziksel istismar depresyon, yas süreci başta olmak üzere birçok psiksosyal sorun bireysel psikoretapiyi zorunlu kılar. Cinsel taciz, travma, korku-fobiler, cinsel terapi, obsesif kompulsif bozukluk olarak bilinen takıntılar, öfke kontrolü, özgüven eksikliği, sosyalfobi, anksiyete bozukluğu olarak bilinen kaygı bozukluğu, yeme bozuklukları, kişilik bozuklukları, ölüm ve yas süreci, terapi ve danışmanlık, bireysel terapi ve danışmanlık, çift terapisi ve danışmanlığı, çocuk ergen terapileri danışmanlığı, aile terapileri danışmanlığı, bağımlılık terapisi yetişkin bireysel terapi alanına girer” diye konuştu.

Çift ilişkilerine terapili düzen

Çift ve aile terapileri konularında da Diyarbakır’a kaliteli bir hizmet sunacaklarını ifade eden Psikolog Melek Demir, bunun için de verilecek hizmetleri anlattı. Demir, “Çift ve aile terapileri için çift ilişkileri, evlilik problemleri, boşanma, çocuk, ergen ve yetişkin ruh sağlığı, çocuk ve ergenlerde davranış bozukluğu ve okul problemleri, yeme bozuklukları, alkol ve madde kullanımı, kronik fiziksel rahatsızlıklarla yas kayıp ve travmalar, duygusal istismar, ihmal ve şiddet, aile yaşamındaki değişiklikler, anksiyete ve deprosyonu da içeren duygusal bozukluklar, ebeveynlik becerileri, psikoseksüel zorluklar, evlat edinme üvey ebeveyn ve çocuk ilişkileri, kendine zarar verici davranış, travma sonrası destek, göç eden ailelere destek, iş stresi, ekonomik problemlere bilimsel yollarla çözüm arayacağız” ifadelerini kullandı.

“Çocuklar oyun terapisi araçları ile kendilerini ifade ederler”

Merkezin uzmanlarından Fatma Yücel ise oyun terapisi ile çocukların sorunlarını tespit ederek bilimsel yöntemlerle çözüm arayacaklarını ifade etti. Psikolojik Danışman ve Oyun Terapisti Fatma Yücel, oyun terapisi hakkında bilgiler vererek, “Söz konusu çocuklar olunca en doğal ve kendilerini rahat ifade edebildikleri ortam, yani oyunlarıdır. Oyun ve oyuncaklar aracılığı ile çocukların ihtiyaçlarını ifade etmelerine yoğunlaşan özel işleve oyun terapisi denir. Güvenli bir ortam oluşturan eğitimli bir oyun terapisti ile çocuklar istedikleri gibi oynamaya cesaretlendirilirler. Bu işlevde çocukların duygusal problemlerini ifade etmelerine yönelik çok çeşitli oyuncaklar çocuklara sunulmuştur. Çocuklar; sanat, kum, hayal gücü gibi oyun terapisinin çeşitli araçlarını kullanarak kendilerini ifade etme şansına sahip olurlar. Oyun terapisi, travmatik deneyimler geçiren çocukların duygularına ulaşmayı sağlar. Bunlara nasıl mücadele edeceklerini öğretir. En çok uygulanan teknik rol oyunlarıdır. 6 yaşından büyük çocuklarda konuşma da yapılır. Oyun materyalleri olarak kuklalar, oyun evleri, minyatür tiyatrolar, oyun hamurları, kağıt ve renkli kalemlerden oluşur. Zor deneyimler ve durumlar tekrar canlandırılır ya da figürlerle ve resimlerle ortaya konur. Çocuklar bu sayede negatif duygularını yeniden yaşarlar ve terapistin yardımıyla üzerinde çalışma şansı bulurlar. 5 yaşından büyük çocuklara, psikoterapi temelli oyun terapisi, anne-babanın ölümü, boşanma ve cinsel istismar gibi ağır deneyimler geçiren çocuklara yardımcı olur” dedi.

Oyun terapisinin yardımcı olacağı psikolojik problemler hakkında da bilgi veren Yücel, “Travma sonrası stres bozukluğu, anksiyete ve endişe, dikkat eksikliği ve hiperaktivite olarak bilinen aşırı hareketlilik bozukluğu, ımpulsivite ve dürtüsellik, okuma bozuklukları, sosyal içe kapanıklılık, güven eksikliği ve depresyon, sebebi anlaşılamayan baş ve karin ağrılarının çözümlerine oyun terapisi ile yardımcı olunur” diye konuştu.

Terapi ile birlikte test ve eğitimler de veriliyor

Merkezde yapılan test ve eğitim seminerleri hakkında bilgi veren psikologlar gelişim testleri, psikolojik testler, zeka testleri, projektif testler, objektif testler, boşanma sonrası adaptasyon sorunları gibi testler yapılacağını dile getirdi. Psikologlar, eğitim ve seminerler hakkında da bilgi vererek, “Uzman kadromuz ile ihtiyaç duyduğunuz tüm konularda vatandaşlar için eğitim ve seminerler düzenliyoruz. Verdiğimiz eğitim ve seminerler çeşitli hedef gruplarına yönelik olup, kişilerin kendilerini daha iyi tanımalarını sağlamayı ve psikolojik bilgiler doğrultusunda mevcut alandaki gelişimlerine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Eğitimlerimiz Türkiye’de ve dünyada tanınan profesörler tarafından ruh sağlığı alanında çalışan bireylere verilecektir" ifadelerini kullandı.