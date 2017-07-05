Diyarbakır’da anız yangını toplantısı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Diyarbakır İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar’ın başkanlığında müdür yardımcıları, ilçe müdürleri ve personel anız yangınlarının önüne geçebilmek için bir araya geldi. Anız yangınlarının önlenmesi amacıyla alınan önlemlerin konuşulduğu toplantıda, bu yıl 300’ün üzerinde çiftçiye tebligat yapıldığı, şimdiye kadar da 700 bin liranın üzerinde ceza kesildiği belirtildi. Kentteki tüm kurumların birlikte çalıştığı anız yangınlarının önümüzdeki yıllarda tamamen önüne geçileceği kaydedildi.