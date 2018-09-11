Diyarbakır'da antrenör semineri sona erdi

Bölgesel basketbol antrenör gelişim semineri Diyarbakır'da tamamlandı.

İki gün süren ve 77 antrenörün yer aldığı seminer, eğitimciler Murat Özyer, Derya Özyer, Mustafa Aksoy, Ali Bulgur ve Ahmet Bülbül gözetiminde gerçekleştirildi. Basketbol Federasyonu Antrenör Eğitim Kurulu nezaretinde gerçekleşen seminer, uygulamalı ve teorik olarak gerçekleştirildi. Yeni kurallarında zaman zaman dillendirildiği seminer, Mardin yolu köşkler spor salonunda yapıldı.

Basketbol Federasyonu Diyarbakır İl Temsilcisi Erol Çetin, 77 bölge antrenörün katılımıyla gerçekleşen seminerin oldukça yararlı olduğunu söyledi. Çetin, antrenörlerin gelişimi ve yeni çalışma metotlarının öğrenilmesi açısında seminerin oldukça faydalı geçtiğini belirtti. Çetin, 5 deneyimli eğitimcinin gözetiminde yapılan seminerde, birçok antrenörün eksiklerini giderdiğini kaydetti. Çetin, “Bu seminerimize katılan tüm antrenörlerimizin, öncelikle ellerindeki antrenör belgeleri vizelenmiş oldu ve takım çalışmalarına hiçbir engel kalmadı. Bu açıdan yapılan seminer oldukça yararlı oldu. Ayrıca yeni çalışma metotları, sporculara uygulanacak yeni antrenman yöntemler ve sporcu davranışlarına yönelik konularında da antrenörlerimiz önemli bilgilere sahip oldu. Bu seminerin Diyarbakır'da yapılmasına katkı sunan, federasyon yetkililerimize ve Diyarbakır Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz” dedi.