Diyarbakır’da arazi kavgası: 2 ölü, 1’i ağır 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre olay, ilçeye bağlı Sulubağ Mahallesi’nde meydana geldi. Bağdere Mahallesi’nde toplanan bir grup, komşu köyü olan Sulubağ’a geldi. İddiaya göre, burada arazi meselesi yüzünden tartışan iki grup, daha sonra kavga etti. Silahların konuştuğu kavgada, 2 kişi öldü, 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Diyarbakır’daki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Bölgede yoğun güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, vatandaşları kimlik kontrolünden geçirip araçları aradıktan sonra köye girişlerine izin verdi.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.