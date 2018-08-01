Diğer
Kategoriler
01 Ağustos 2018 20:09

Diyarbakır’da arazi kavgası: 2 ölü, 1’i ağır 3 yaralı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, iki köy arasında çıkan arazi kavgasında 2 kişi öldü, 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır’da arazi kavgası: 2 ölü, 1’i ağır 3 yaralı

01 Ağustos 2018 20:09


Edinilen bilgilere göre olay, ilçeye bağlı Sulubağ Mahallesi’nde meydana geldi. Bağdere Mahallesi’nde toplanan bir grup, komşu köyü olan Sulubağ’a geldi. İddiaya göre, burada arazi meselesi yüzünden tartışan iki grup, daha sonra kavga etti. Silahların konuştuğu kavgada, 2 kişi öldü, 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Diyarbakır’daki çeşitli hastanelere kaldırdı.


Bölgede yoğun güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, vatandaşları kimlik kontrolünden geçirip araçları aradıktan sonra köye girişlerine izin verdi.


Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    40°C
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç